Прикордонники завдали серйозних втрат росіянам на Бахмутському напрямку: подробиці

Вчора 4 січня росіяни намагались штурмувати на Бахмутському напрямку, однак зазнали серйозних втрат від українських снайперів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Учора на Бахмутському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Проте прикордонники не дозволили їм це зробити. Кулі снайперів забрали життя трьох окупантів, а по інших відпрацювали мінометні розрахунки наших хлопців. Інформація щодо втрат ворога уточнюється", - пише пресслужба.

Снайпери ліквідували трьох рашистів. Також уточнюються дані щодо втрат ворога внаслідок ударів по ним з мінометів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словам президента України Володимира Зеленського, кожна невдача ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі - є суттєвим послабленням Росії.

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