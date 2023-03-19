Прикордонники затрофеїли російський дрон з тепловізором DJI Mavic в Луганській області

"Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону. Але спроба для шпигуна виявилася невдалою - наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці затрофеїли ворожу самохідну артилерійську установку "Мста-С", яку росіяни кинули, тікаючи з поля бою.

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