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В "глибокому тилу" окупантів в районі Мелітополя пролунали потужні вибухи

Мелітополь, Вівторок 05 вересня 2023 09:26
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В "глибокому тилу" окупантів в районі Мелітополя пролунали потужні вибухи Фото: вибухи сталися у селі Веселе у районі Мелітополя Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Увечері у понеділок, 4 вересня, сталися вибухи у селищі Веселе, яке розташоване за 50 км від тимчасово окупованого Мелітополя. Цю ділянку загарбники вважають своїм "глибоким тилом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Вчора після 9-ї вечора безперервно гучно було у районі Веселого - за 50 кілометрів від Мелітополя", - розповів він.

В &quot;глибокому тилу&quot; окупантів в районі Мелітополя пролунали потужні вибухи

У селі Веселе в районі Мелітополя Запорізької області сталися вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

За словами Федорова, вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області

Мелітополь Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, був захоплений російськими військами у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Попри те, що Мелітополь окупанти поступово перетворили на свою військову базу, там постійно відбувалися вибухи, що особливо почастішали після початку контрнаступу ЗСУ, під час якого українським силам оборони вдалося звільнити вже кілька населених пунктів у Запорізькій області. Так, нещодавно ЗСУ зайшли до населеного пункту Роботине і встановили там український прапор.

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Мелітополь вибухи Запорожская область
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