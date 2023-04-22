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Пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию

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Суббота 22 апреля 2023 11:18
Пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию Фото: пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Во время патрулирования речного участка границы с Венгрией, пограничники разоблачили двух уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования речного участка границы, правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства. Пограничный наряд догнал нарушителей и вернул их на украинский берег", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что уклонисты, за попытку незаконного пересечения границы, были привлечены к административной ответственности.

Фото: пограничники задержали уклоняющихся, которые на лодке пытались попасть в Венгрию (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила новые схемы незаконного вывоза военнообязанных за границу. На этот раз мужчинам предлагали переплывать по дну реки.

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