Так, громадянин Росії, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив потрапити в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною - також незаконно.

"Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини (t.me/DPSUkr)

Під час своїх пригод, як зазначають у ДПСУ, він натрапив на місцевих ромів, отримав "на горіхи" й залишився без речей.

"Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але вже за 50 метрів від нього його затримали прикордонники", - констатують у службі.

Щодо чоловіка склали матеріали про адмінправопорушення. Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з України.