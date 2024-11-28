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Експортував до РФ товари подвійного призначення: у Польщі затримали громадянина Німеччини

Четвер 28 листопада 2024 01:56
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Експортував до РФ товари подвійного призначення: у Польщі затримали громадянина Німеччини Фото: затриманий займався торгівлею технологічним обладнанням через свою компанію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Польщі затримали громадянина Німеччини за підозрою в посередництві та незаконному експорті товарів подвійного призначення до Росії. Це стосується спеціалізованих машин, які могли бути використані на російських військових заводах для виробництва зброї, що є порушенням міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters у середу, 27 листопада.

Затриманий займався торгівлею технологічним обладнанням через свою компанію. Ці машини нібито незаконно переправлялися на військові підприємства в Росії.

Він визнав свою провину та подав клопотання про добровільну згоду на покарання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує випадок у контексті порушення санкційного режиму.

Представники МЗС Німеччини заявили, що посольство у Варшаві перебуває в контакті з польською владою для уточнення деталей.

Затриманому може загрожувати кримінальна відповідальність згідно з польським законодавством.

Нагадаємо, Росія продовжує активно експортувати свою нафту, навіть попри західні санкції. При цьому танкери, проти яких було запроваджено обмеження, повертаються до перевезень російської нафти.

Російський "тіньовий флот" складається з більш як 400 суден. Вони приносять РФ мільярди доларів прибутку на рік.

Більш детально про російський "тіньовий флот" - у матеріалі РБК-Україна.

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