Експортував до РФ товари подвійного призначення: у Польщі затримали громадянина Німеччини

Фото: затриманий займався торгівлею технологічним обладнанням через свою компанію (Getty Images)

У Польщі затримали громадянина Німеччини за підозрою в посередництві та незаконному експорті товарів подвійного призначення до Росії. Це стосується спеціалізованих машин, які могли бути використані на російських військових заводах для виробництва зброї, що є порушенням міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters у середу, 27 листопада.

Затриманий займався торгівлею технологічним обладнанням через свою компанію. Ці машини нібито незаконно переправлялися на військові підприємства в Росії. Він визнав свою провину та подав клопотання про добровільну згоду на покарання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує випадок у контексті порушення санкційного режиму. Представники МЗС Німеччини заявили, що посольство у Варшаві перебуває в контакті з польською владою для уточнення деталей. Затриманому може загрожувати кримінальна відповідальність згідно з польським законодавством.