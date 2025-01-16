Так, гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился в Украине, решил попасть в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно.

"Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию (t.me/DPSUkr)

Во время своих приключений, как отмечают в ГПСУ, он наткнулся на местных ромов, получил "на орехи" и остался без вещей.

"Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники", - констатируют в службе.

В отношении мужчины составили материалы об админправонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении россиянина из Украины.