Прикордонники затримали молдаванина який "на спір" переплив Дністер (фото)

Українські прикордонники сьогодні затримали громадянина Молдови. Чоловік вирішив "на спір" переплисти Дністер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
"Молдованин "на спір" переплив Дністер і "виграв"… заборону відвідувати Україну". - повідомили прикордонники.
В ДПСУ пояснили, що весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною.
Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега.
"Плавця в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних 5 років відвідувати Україну", - додали в прикордонній службі.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники знайшли в очереті чоловіка, який намагався з України випливти до Молдови.
Зауважимо, що в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення діє правовий режим воєнного стану. Цей режим дозволяє обмежувати права громадян. В своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану.
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