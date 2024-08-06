Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр (фото)

"Молдованин "на спор" переплыл Днестр и "выиграл"... запрет на посещение Украины". - сообщили пограничники.

В ГПСУ объяснили, что весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной.

О том, что гражданин пересек ее незаконным способом, ему сообщили украинские пограничники, когда тот добрался до противоположного берега.

"Пловца в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину", - добавили в пограничной службе.