ua en ru
Пн, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плив до Молдови. Прикордонники знайшли чоловіка в очереті біля кордону (відео)

Україна, Понеділок 29 липня 2024 19:59
UA EN RU
Плив до Молдови. Прикордонники знайшли чоловіка в очереті біля кордону (відео) Фото: прикордонники знайшли чоловіка в очереті (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали чоловіка в річці біля кордону України. Хованками в очереті українець урізноманітнив свій маршрут до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався потрапити до сусідньої країни.

"Як не дивно, в очереті. Там 31-річний вінничанин лише перечікував, а далі планував продовжити заплив аж до Придністровського регіону Молдови. Подорож спланував заздалегідь, подбавши навіть про водонепроникність документів і особистих речей", - повідомили в ДПСУ.

Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, йому загрожує штраф - за порушення правил прикордонного режиму.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Румунії "в стилі Джеймса Бонда". Як зазначили прикордонники, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

Зазначимо також, що 23 липня Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Ц відбулось вже у дванадцятий раз.

Ми також повідомляли, які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану. Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прикордонники
NEWS
Загибель українських полонених: екс-начальникам колонії в Оленівці повідомили про підозру
Загибель українських полонених: екс-начальникам колонії в Оленівці повідомили про підозру
DAILY
Борис Філатов: Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Борис Філатов: Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії