Прикордонники затримали двох "спринтерів" біля кордону (відео)

Прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону в Одеській області. За словами прикордонників, після "спринтерського забігу" чоловіки намагались подолати протитранспортний рів. Спустились у нього, однак вилізти вже не змогли.

"Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги", - зауважили в службі.

Наразі на затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники повідомили українців про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.

Ми також писали, що Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.