Пограничники задержали двух "спринтеров" у границы (видео)

Пограничники в Одесской области задержали двух "бегунов", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники задержали двух мужчин возле границы в Одесской области. По словам пограничников, после "спринтерского забега" мужчины пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, однако вылезти уже не смогли.

"Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и потом протянули руку помощи", - отметили в службе.

В настоящее время на задержанных составлены админпротоколы. Их судьбу будет решать суд.

Напомним, недавно пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.

Мы также писали, что Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

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