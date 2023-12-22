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Прикордонники на Запорізькому напрямку ліквідували шість FPV-дронів (фото)

Архівне фото: Прикордонники на Запорізькому напрямку ліквідували шість FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували шість ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 6 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Фото: Знищені дрони (facebook.com/DPSUkraine)

Зазначається, що "перехресним вогнем" антидронних рушниць оператори дезорієнтували FPV-дрони загарбників і ліквідували їх усі, залишивши лише купу сміття.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що на фронті упродовж доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. Росіяни масштабно атакували країну безпілотниками, Сили оборони героїчно відбивали атаки загарбників на багатьох напрямках.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових

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