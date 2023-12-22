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Пограничники на Запорожском направлении ликвидировали шесть FPV-дронов (фото)

Архивное фото: Пограничники на Запорожском направлении ликвидировали шесть FPV-дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Запорожском направлении ликвидировали шесть вражеских FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"На Запорожском направлении пограничники уничтожили 6 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

Фото: Уничтоженные дроны (facebook.com/DPSUkraine)

Отмечается, что "перекрестным огнем" антидронных ружей операторы дезориентировали FPV-дроны захватчиков и ликвидировали их все, оставив лишь кучу мусора.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ заявил, что на фронте за сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. Россияне масштабно атаковали страну беспилотниками, Силы обороны героически отражали атаки захватчиков по многим направлениям.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 351 350 военных.

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