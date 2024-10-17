Прикордонники показали, як виглядають засніжені Карпати (фото)

Як зазначається, температура повітря вночі опускається нижче нуля, а сніг почав покривати не лише високогір’я, але й низини, створюючи живописний зимовий пейзаж. Однак з настанням холодів зростає і ризик небезпечних ситуацій для тих, хто планує перебування в прикордонній зоні.

На свіжому сніговому покрові прикордонники також помітили ведмежі сліди. Це нагадує про важливість дотримання обережності під час перебування на природі. Ведмеді можуть залишати свої зимові барлоги в пошуках їжі, тому важливо не підходити до слідів і не намагатися наближатися до диких тварин. Важливо пам'ятати про правила безпеки та дотримуватися встановлених норм.

Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com/zahidnuy.kordon)