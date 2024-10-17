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Прикордонники показали, як виглядають засніжені Карпати (фото)

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 14:34
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Прикордонники показали, як виглядають засніжені Карпати (фото) Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com_zahidnuy.kordon)
Автор: Владислава Ткаченко

У Карпатах вже кілька днів лежить сніг. Прикордонники закликають українців бути обачними та дотримуватись правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Як зазначається, температура повітря вночі опускається нижче нуля, а сніг почав покривати не лише високогір’я, але й низини, створюючи живописний зимовий пейзаж. Однак з настанням холодів зростає і ризик небезпечних ситуацій для тих, хто планує перебування в прикордонній зоні.

На свіжому сніговому покрові прикордонники також помітили ведмежі сліди. Це нагадує про важливість дотримання обережності під час перебування на природі. Ведмеді можуть залишати свої зимові барлоги в пошуках їжі, тому важливо не підходити до слідів і не намагатися наближатися до диких тварин. Важливо пам'ятати про правила безпеки та дотримуватися встановлених норм.

Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 жовтня в Україні очікується антициклон Вернер, що супроводжується заморозками.

Також ми писали, що в Карпатах з кожним днем посилюються морози. Так, сьогодні на горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -8 градусів.

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