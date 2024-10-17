Пограничники показали, как выглядят заснеженные Карпаты (фото)
В Карпатах несколько дней лежит снег. Пограничники призывают украинцев быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Как отмечается, температура воздуха ночью опускается ниже нуля, а снег стал покрывать не только высокогорье, но и низменности, создавая живописный зимний пейзаж. Однако с наступлением холодов растет и риск опасных ситуаций для планирующих пребывание в приграничной зоне.
На свежем снежном покрове пограничники заметили медвежьи следы. Это напоминает о важности соблюдения предосторожности во время пребывания на природе. Медведи могут оставлять свои зимние берлоги в поисках пищи, поэтому важно не подходить к следам и не пытаться приближаться к диким животным. Важно помнить о правилах безопасности и соблюдать установленные нормы.
Фото: Карпаты засыпает снегом (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 октября в Украине ожидается сопровождающийся заморозками антициклон Вернер.
Также мы писали, что в Карпатах с каждым днем усиливаются морозы. Так, сегодня на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8 градусов.