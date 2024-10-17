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Пограничники показали, как выглядят заснеженные Карпаты (фото)

Украина, Четверг 17 октября 2024 14:34
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Пограничники показали, как выглядят заснеженные Карпаты (фото) Фото: Карпаты засыпает снегом (facebook.com_zahidnuy.kordon)
Автор: Владислава Ткаченко

В Карпатах несколько дней лежит снег. Пограничники призывают украинцев быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как отмечается, температура воздуха ночью опускается ниже нуля, а снег стал покрывать не только высокогорье, но и низменности, создавая живописный зимний пейзаж. Однако с наступлением холодов растет и риск опасных ситуаций для планирующих пребывание в приграничной зоне.

На свежем снежном покрове пограничники заметили медвежьи следы. Это напоминает о важности соблюдения предосторожности во время пребывания на природе. Медведи могут оставлять свои зимние берлоги в поисках пищи, поэтому важно не подходить к следам и не пытаться приближаться к диким животным. Важно помнить о правилах безопасности и соблюдать установленные нормы.

Фото: Карпаты засыпает снегом (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 октября в Украине ожидается сопровождающийся заморозками антициклон Вернер.

Также мы писали, что в Карпатах с каждым днем ​​усиливаются морозы. Так, сегодня на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8 градусов.

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