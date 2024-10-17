Пограничники показали, как выглядят заснеженные Карпаты (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook .

Как отмечается, температура воздуха ночью опускается ниже нуля, а снег стал покрывать не только высокогорье, но и низменности, создавая живописный зимний пейзаж. Однако с наступлением холодов растет и риск опасных ситуаций для планирующих пребывание в приграничной зоне.

На свежем снежном покрове пограничники заметили медвежьи следы. Это напоминает о важности соблюдения предосторожности во время пребывания на природе. Медведи могут оставлять свои зимние берлоги в поисках пищи, поэтому важно не подходить к следам и не пытаться приближаться к диким животным. Важно помнить о правилах безопасности и соблюдать установленные нормы.

Фото: Карпаты засыпает снегом (facebook.com/zahidnuy.kordon)