Прикордонники взяли у полон окупанта, який переодягнувся у форму ЗСУ (відео)

Прикордонники розповіли, що під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на українські позиції у Донецькій області. Бійці бригади "Помста" завдали вогневого ураження та змусили противника відступити.

Проте один зі російських штурмовиків вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників.

Полоненого окупанта передали правоохоронним органам.