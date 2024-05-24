ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів: оновлені втрати Росії

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 07:42
UA EN RU
ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів: оновлені втрати Росії Фото: ЗСУ знищили ще 1240 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 498 тисяч солдатів. За останню добу українські військові знищили 1240 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати російських військ станом на 24 травня 2024 року складають:

  • особового складу - близько 498940 (+1240) осіб;
  • танків - 7635 (+13) од;
  • бойових броньованих машин - 14775 (+27) од;
  • артилерійських систем - 12902 (+42) од;
  • РСЗВ - 1080 (+3) од;
  • засоби ППО - 813 од;
  • літаків - 356 (+1) од;
  • гелікоптерів - 326 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10401 (+10);
  • крилаті ракети - 2209;
  • кораблі /катери - 27 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17569 (+56) од;
  • спеціальна техніка - 2101 (+7).

Що відбувається на фронті

Як відомо, російські війська з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Це повторний наступ окупантів на цьому напрямку. Частина Харківської області була звільнена українськими військовими восени 2022 року.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, а ворожі штурмові групи зазнали великих втрат.

Крім того, окупанти наступають у районі Авдіївки та намагаються захопити Часів Яр. На цих напрямках тривають найважчі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просунулись в бік Кремінної, а РФ пробує контрнаступати біля острова Нестрига: карти ISW
ЗСУ просунулись в бік Кремінної, а РФ пробує контрнаступати біля острова Нестрига: карти ISW
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити