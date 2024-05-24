Пограничники взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ (видео)

Пограничники рассказали, что во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области. Бойцы бригады "Помста" нанесли огненное поражение и заставили противника отступить.

Однако один из российских штурмовиков решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.

Пленного оккупанта передали правоохранительным органам.