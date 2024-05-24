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Пограничники взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ (видео)

Фото: пограничники взяли в плен оккупанта в форме украинской армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина. Оккупант надел форму украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Facebook.

Пограничники рассказали, что во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области. Бойцы бригады "Помста" нанесли огненное поражение и заставили противника отступить.

Однако один из российских штурмовиков решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.

Пленного оккупанта передали правоохранительным органам.

 

 

Потери российских войск

Напомним, что Министерство обороны РФ и российская армия скрывают потери своих оккупационных войск в Украине. Речь идет как о потерях среди живой силы, так и по технике.

Также неизвестны потери незаконных оккупационных формирований и российских частных военных компаний.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне с февраля 2022 года уже более 498 тысяч солдат убитыми и тысячи единиц техники. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1240 россиян.

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