UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники вночі збили п'ять "Шахедів" на півдні (фото)

Фото: прикордонники вночі збили п'ять "Шахедів" на півдні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки РФ прикордонники збили п'ять ворожих дронів-камікадзе "Шахед" на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили у ДПСУ, під час нічної атаки прикордонники Ізмаїльського загону знищили чотири "Шахеди", ще один ворожий безпілотник приземлили прикордонники Морської охорони.

Фото: прикордонники вночі збили п'ять "Шахедів" на півдні  (t.me/DPSUkr)

Атака дронів по Україні

В останні тижні окупанти посилили нічні атаки по Одеській області. Внаслідок удару росіянами по Одеської області вночі 7 вересня одна людина отримала поранення.

Також вибухи лунали в Сумській області. На території регіону працювали сили протиповітряної оборони.

Загалом РФ атакувала Сумську та Одеську області 33-ма ударними безпілотниками. Сили ППО "приземлили" 25 ворожих дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниатака дронівприкордонники