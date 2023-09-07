Пограничники ночью сбили пять "Шахедов" на юге (фото)

Как отметили в ГНСУ, во время ночной атаки пограничники Измаильского отряда уничтожили четыре "Шахеда", еще один вражеский беспилотник приземлили пограничники Морской охраны.

Фото: пограничники ночью сбили пять "Шахедов" на юге (t.me/DPSUkr)

Атака дронов по Украине

В последние недели оккупанты усилили ночные атаки по Одесской области. В результате удара россиянами по Одесской области ночью 7 сентября один человек получил ранения.

Также взрывы раздавались в Сумской области. На территории региона работали силы противовоздушной обороны.

В целом РФ атаковала Сумскую и Одесскую области 33-мя ударными беспилотниками. Силы ПВО "приземлили" 25 вражеских дронов.