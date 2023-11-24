Прикордонники виявили величезну партію контрабандних сигарет, їх везли в газовій цистерні

"Автоцистерна у якій ховали сигарети, прибула на прикордонно-митне оформлення вночі. У товаросупровідних документах, які надав на контроль водій - громадянин України, значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною", - йдеться у повідомленні.

Фото: Цистерна з цигарками (dpsu.gov.ua)

Зазначається, що оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Водію запропонували перемістити автомобіль до місця поглибленого огляду за допомогою скануючого пристрою.

Водій всіляко перешкоджав перевірці

Зрозумівши, що його викриють, порушник почав усіляко перешкоджати руху своєї автівки, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне. У супроводі прикордонників вантажівку все ж таки доставили до місця поглибленого огляду в пункті пропуску "Порубне".

Під час додаткової прикордонно-митної перевірки сканування засвідчило, що в цистерні справді знаходяться ящики з цигарками. Вилучення контрабандного товару з цистерни триває.

Контрабандисти в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали в Сумській області контрабандистів, які хотіли продати за кордон наркотиків на 9 млн гривень.

Також у серпні правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на близько півмільйона доларів. Його організували два жителі Броварів Київської області.