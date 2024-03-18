Прикордонники виявили тіло чоловіка, який хотів переплисти Тису (відео)

Правоохоронці виявили тіло чоловіка, який намагався переплисти річку Тиса. Це вже 22 подібний випадок від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що про виявлення в річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги.

"Утоплеником виявився 33-річний харків'янин", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додали, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, які намагаються подолати річку.

Прикордонники нагадали, що такі "мандрівки" можуть бути небезпечними для вашого життя та здоров'я.

"Популярний" маршрут

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

Також повідомлялось, що річка Тиса у Закарпатській області, яку українці часто використовують для незаконного перетину кордону з Румунією, суттєво піднялася. Прикордонники застерігають від подібних вчинків.