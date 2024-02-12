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Попередження для ухилянтів і не тільки. Прикордонники показали, як зараз виглядає Тиса

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 14:22
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Попередження для ухилянтів і не тільки. Прикордонники показали, як зараз виглядає Тиса Фото: прикордонники показали, як зараз виглядає річка Тиса на кордоні з Румунією (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Річка Тиса у Закарпатській області, яку українці часто використовують для незаконного перетину кордону з Румунією, суттєво піднялася. Прикордонники застерігають від подібних вчинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду", - констатували прикордонники.

У ДПСУ запропонували переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють та к звану "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат".

"Вкотре нагадуємо, що така "мандрівка" може бути небезпечною для вашого життя і здоровʼя", - кажуть у ДПСУ.

"Популярний" маршрут

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

При цьому це не заважає всім охочим, зокрема, ухилянтам, робити спроби перетинати річку, щоб опинитися в Румунії, хоча за офіційними даними, лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.

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