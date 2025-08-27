Прикордонники виявили рештки двох людей у Карпатах: деталі

Українські прикордонники виявили останки двох осіб під час патрулювання на українсько-румунській ділянці державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужба.
За даними відомства, спершу наряд натрапив на фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета.
Поряд лежали залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумка.
Згодом у гірській місцевості прикордонники знайшли ще один скелет. Жодних документів, які дозволили б ідентифікувати особу, поблизу не виявили.
Інформацію про знахідку передали до Національної поліції, яка має встановити особи загиблих та обставини їхньої смерті.
Нагадаємо, що у готелі міста Краків (Польща) знайшли тіла двох чоловіків. Один із них є громадянином України.
Як з’ясували слідчі, одним із загиблих виявився 58-річний громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років.
Також у польському селі Рокіцини арештували чоловіка та сімейну пару за підозрою у вбивстві українського заробітчанина.