Прикордонники виявили рештки двох людей у Карпатах: деталі

За даними відомства, спершу наряд натрапив на фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета.

Поряд лежали залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумка.

Згодом у гірській місцевості прикордонники знайшли ще один скелет. Жодних документів, які дозволили б ідентифікувати особу, поблизу не виявили.

Фото: у Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей (t.me/DPSUkr)

Інформацію про знахідку передали до Національної поліції, яка має встановити особи загиблих та обставини їхньої смерті.