UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Прикордонники виявили рештки двох людей у Карпатах: деталі

Фото: Прикордонники знайшли в Карпатах рештки двох людей, документів не виявлено (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські прикордонники виявили останки двох осіб під час патрулювання на українсько-румунській ділянці державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужба.

За даними відомства, спершу наряд натрапив на фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета.

Поряд лежали залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумка.

Згодом у гірській місцевості прикордонники знайшли ще один скелет. Жодних документів, які дозволили б ідентифікувати особу, поблизу не виявили.

 
Фото: у Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей (t.me/DPSUkr)

Інформацію про знахідку передали до Національної поліції, яка має встановити особи загиблих та обставини їхньої смерті.

Нагадаємо, що у готелі міста Краків (Польща) знайшли тіла двох чоловіків. Один із них є громадянином України.

Як з’ясували слідчі, одним із загиблих виявився 58-річний громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років.

Також у польському селі Рокіцини арештували чоловіка та сімейну пару за підозрою у вбивстві українського заробітчанина.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарпатиДПСУ