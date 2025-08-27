Пограничники обнаружили останки двух людей в Карпатах: детали

Украинские пограничники обнаружили останки двух человек во время патрулирования на украинско-румынском участке государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным ведомства, сначала наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета.
Рядом лежали остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.
Впоследствии в горной местности пограничники нашли еще один скелет. Никаких документов, которые позволили бы идентифицировать личность, поблизости не обнаружили.
Информацию о находке передали в Национальную полицию, которая должна установить личности погибших и обстоятельства их смерти.
Напомним, что в отеле города Краков (Польша) нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины.
Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.
Также в польском селе Рокицины арестовали мужчину и семейную пару по подозрению в убийстве украинского заробитчанина.