RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Пограничники обнаружили останки двух людей в Карпатах: детали

Фото: Пограничники нашли в Карпатах останки двух людей, документов не обнаружено (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские пограничники обнаружили останки двух человек во время патрулирования на украинско-румынском участке государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным ведомства, сначала наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета.

Рядом лежали остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.

Впоследствии в горной местности пограничники нашли еще один скелет. Никаких документов, которые позволили бы идентифицировать личность, поблизости не обнаружили.

 
Фото: в Карпатах пограничники обнаружили останки двух людей (t.me/DPSUkr)

Информацию о находке передали в Национальную полицию, которая должна установить личности погибших и обстоятельства их смерти.

 

Напомним, что в отеле города Краков (Польша) нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины.

Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

Также в польском селе Рокицины арестовали мужчину и семейную пару по подозрению в убийстве украинского заробитчанина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыДПСУ