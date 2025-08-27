Пограничники обнаружили останки двух людей в Карпатах: детали

По данным ведомства, сначала наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета.

Рядом лежали остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.

Впоследствии в горной местности пограничники нашли еще один скелет. Никаких документов, которые позволили бы идентифицировать личность, поблизости не обнаружили.

Фото: в Карпатах пограничники обнаружили останки двух людей (t.me/DPSUkr)

Информацию о находке передали в Национальную полицию, которая должна установить личности погибших и обстоятельства их смерти.