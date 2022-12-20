Прикордонники виявили давньоримське поселення під Херсоном (фото)

У Херсонській області під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на останки давньоримського поселення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"На глибині близько метра почали з’являтись уламки амфор та глечиків", - йдеться в повідомленні.
Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти.
"Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція", - додають в ДПСУ.
Як повідомлялось, російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області було завдано ракетного удару.
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