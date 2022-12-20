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Пограничники обнаружили древнеримское поселение под Херсоном (фото)

Фото: древнеримское поселение нашли пограничники под Херсоном (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на останки древнеримского поселения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов", - говорится в сообщении.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

"После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция", - добавляют в ГПСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.

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Херсонская область