Пограничники обнаружили древнеримское поселение под Херсоном (фото)

"На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов", - говорится в сообщении.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

"После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция", - добавляют в ГПСУ.