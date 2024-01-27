ua en ru
Сб, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії

Субота 27 січня 2024 13:51
UA EN RU
Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії Фото: Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії в об’їзд пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Місцевий таксист віз двох "клієнтів", котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", - пише пресслужба.

Особу організатора схеми вже було встановлено. Наразі вживаються заходи з його затримання.

Зокрема кримінальна відповідальність загрожує й самому таксисту, а ухилянтам - адміністративна.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.

Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ
NEWS
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії