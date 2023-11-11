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Горами та на мотоциклах. Прикордонники затримали 8 ухилянтів, які намагались виїхати з України

Україна, Субота 11 листопада 2023 18:21
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Горами та на мотоциклах. Прикордонники затримали 8 ухилянтів, які намагались виїхати з України Фото: прикордонники затримали 8 ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагались незаконно переткнути кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державно прикордонної служби України.

"Попри погоду та… закон: 8 чоловіків намагались перетнути кордон на Закарпатті", - написали прикордонники у своєму Telegram-каналі.

За даними ДПСУ, чотирьох затриманих "підвозив" до українсько-угорського кордону місцевий житель, проте не зовсім по-дружньому, а за 4000 доларів з кожного.

Ще двоє відчайдухів збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі, прокладаючи шлях до Румунії.

У третьому випадку прикордонники затримали мешканця столиці, який, не маючи ні спорядження, ні відповідного одягу, мав намір горами самостійно дістатися Румунії.

"Порушники кордону разом з організатором притягнуті до відповідальності", - повідомили прикордонники.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, що вчора прикордонники застерегли незаконних "туристів", та повідомили про негоду в горах.

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