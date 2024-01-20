Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

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