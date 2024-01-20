UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями"

Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили чоловіка у якого в телефоні виявили листування з "днрівцями", які підтримують "русский мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русский мир" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", - пише пресслужба.

 

Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (t.me/DPSUkr)

Зокрема один із друзів колаборанта вихвалявся пропискою в Бахмуті. 

Також було встановлено й те, що чоловік з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії. 

Усі інформація була передана Службі безпеки України. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР