Пограничники разоблачили мужчину, у которого в телефоне обнаружили переписку с "древцами", поддерживающими "русский мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Мужчина направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", - пишет пресс-служба.
Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (t.me/DPSUkr)
В частности один из друзей коллаборанта хвастался пропиской в Бахмуте.
Также было установлено и то, что мужчина с 2018 по 2021 год проживал на территории России.
Все информация была передана Службе безопасности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
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