RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами"

Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили мужчину, у которого в телефоне обнаружили переписку с "древцами", поддерживающими "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Мужчина направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", - пишет пресс-служба.

 

Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (t.me/DPSUkr)

В частности один из друзей коллаборанта хвастался пропиской в Бахмуте. 

Также было установлено и то, что мужчина с 2018 по 2021 год проживал на территории России. 

Все информация была передана Службе безопасности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР