"Мужчина направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", - пишет пресс-служба.

Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (t.me/DPSUkr)

В частности один из друзей коллаборанта хвастался пропиской в Бахмуте.

Также было установлено и то, что мужчина с 2018 по 2021 год проживал на территории России.

Все информация была передана Службе безопасности Украины.