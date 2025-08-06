Прикордонники не виключають зростання загроз для України через навчання Білорусі та РФ

Загроза на кордоні України та Білорусі буде зростати з наближенням навчань за участю Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, кордону з Білоруссю завжди приділяється увага. Однак наразі на цьому напрямку не спостерігалось якихось змін.

Речник зазначив, що цьому напрямку "ми приділяємо велику увагу" і "так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку".

"В той же час, станом на зараз якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", - зазначив Демченко.