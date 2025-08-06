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Прикордонники не виключають зростання загроз для України через навчання Білорусі та РФ

Середа 06 серпня 2025 04:10
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Прикордонники не виключають зростання загроз для України через навчання Білорусі та РФ Ілюстративне фото: навчання Росії та Білорусі загрожують безпеці України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Загроза на кордоні України та Білорусі буде зростати з наближенням навчань за участю Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, кордону з Білоруссю завжди приділяється увага. Однак наразі на цьому напрямку не спостерігалось якихось змін.

Речник зазначив, що цьому напрямку "ми приділяємо велику увагу" і "так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку".

"В той же час, станом на зараз якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", - зазначив Демченко.

Військові навчання у Білорусі

На середину вересня заплановані спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". У Кремлі маневри назвали виключно оборонними та спрямованими на відпрацюванні реакції на ймовірну агресію проти "Союзної держави".

Натомість головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключив таємне формування наступальних угруповань ворожих військ.

Днями Демченко зазначив, що на сьогодні в Білорусі не має сформованих ударних угруповань, які б загрожували Україні. Водночас, за його словами, з наближенням навчань у вересні, можуть виникнути загрози, зокрема можливі провокації.

У травні режим диктатора Олександра Лукашенка заявив про перенесення навчань углиб країни, подалі від кордонів Польщі та Литви. Причиною стало занепокоєння Варшави та Вільнюса анонсованими маневрами.

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