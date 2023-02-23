Прикордонники відбили три атаки росіян в районі Бахмуту

Сьогодні, 23 лютого, українські прикордонники в районі Бахмуту відбили три ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

За даними ДПСУ, росіяни намагались штурмувати позиції стрілецькими підрозділами за підтримки їх артилерії та авіації. Проте за допомогою БПЛА українські прикордонники виявляли наближення піхоти та наводили на неї вогонь мінометів та артилерії ЗСУ. Окупантів, яким все ж вдалося наблизитися до позицій, військові знищували зі стрілецької зброї. "Ворог відступив, його втрати дорозвідуються", - повідомили в прикордонній службі.