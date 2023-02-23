Пограничники отразили три атаки россиян в районе Бахмута

Сегодня, 23 февраля, украинские пограничники в районе Бахмута отразили три вражеских атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, россияне пытались штурмовать позиции стрелковыми подразделениями при поддержке их артиллерии и авиации. Однако с помощью БПЛА украинские пограничники выявляли приближение пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к позициям, военные уничтожали из стрелкового оружия. "Враг отступил, его потери доразведываются", - сообщили в пограничной службе.