ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники отразили три атаки россиян в районе Бахмута

Новина українською →
Бахмут, Четверг 23 февраля 2023 18:41
Пограничники отразили три атаки россиян в районе Бахмута Фото: пограничники отразили атаки россиян в районе Бахмута (facebook com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, украинские пограничники в районе Бахмута отразили три вражеских атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, россияне пытались штурмовать позиции стрелковыми подразделениями при поддержке их артиллерии и авиации.

Однако с помощью БПЛА украинские пограничники выявляли приближение пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к позициям, военные уничтожали из стрелкового оружия.

"Враг отступил, его потери доразведываются", - сообщили в пограничной службе.

Напомним, вчера в районе Бахмута пограничники отразили два штурма россиян и ликвидировали 25 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город