Прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів
Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойової роботи ліквідовано щонайменше 25 російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об'єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти - щонайменше п'ятеро ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників
Нагадаємо, раніше прикордонники відбили чергову атаку росіян під Бахмутом (Донецька область). Внаслідок бойової роботи ліквідовано десяток окупантів, ще одного "вагнерівця" взяли в полон.
До того ж, українські спецпризначенці показали на відео, як знищують п’ять російських танків та самохідну артилерійську установку "Акація".
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