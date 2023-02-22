ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів

Новость на русском →
Донецька область, Середа 22 лютого 2023 18:11
Прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів Фото: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойової роботи ліквідовано щонайменше 25 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об'єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти - щонайменше п'ятеро ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили чергову атаку росіян під Бахмутом (Донецька область). Внаслідок бойової роботи ліквідовано десяток окупантів, ще одного "вагнерівця" взяли в полон.

До того ж, українські спецпризначенці показали на відео, як знищують п’ять російських танків та самохідну артилерійську установку "Акація".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут прикордонники Війна Росії проти України
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України