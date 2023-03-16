Фото: прикордонники відбили три атаки росіян під Бахмутом та ліквідували 9 окупантів (РБК-Україна)

Українські прикордонники відбили три ворожі атаки під Бахмутом. У результаті ліквідовано дев'ятеро окупантів, 17 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.