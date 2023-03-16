Прикордонники відбили три атаки росіян під Бахмутом та ліквідували 9 окупантів
Українські прикордонники відбили три ворожі атаки під Бахмутом. У результаті ліквідовано дев'ятеро окупантів, 17 - поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"Бої йшли у промисловій зоні одного з підприємств. Прикордонники відбивали атаки окупантів зі стрілецької зброї та гранат, а вогонь мінометників не дозволив окупантам підтягувати резерви", - йдеться в повідомленні.
Працювала також й прикордонна аеророзвідка, яка корегувала вогонь артилерії ЗСУ по загарбниках.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.
Також раніше ми писали, що прикордонники у Бахмуті відбили два ворожих штурми. Протягом дня було знищено п'ятеро окупантів, 16 - поранено.
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