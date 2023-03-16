Пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом и ликвидировали 9 окупантов

Фото: пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом и ликвидировали 9 оккупантов (РБК-Украина)

Украинские пограничники отбили три вражеских атаки под Бахмутом. В результате ликвидированы девять окупантов, 17 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.