Пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом и ликвидировали 9 окупантов
Украинские пограничники отбили три вражеских атаки под Бахмутом. В результате ликвидированы девять окупантов, 17 - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
"Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов из стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы", - говорится в сообщении.
Работала также и пограничная аэроразведка, которая корректировала огонь артиллерии ВСУ по захватчикам.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть окупантов.
Также ранее мы писали, что пограничники в Бахмуте отбили два вражеских штурма. В течение дня были уничтожены пять оккупантов, 16 - ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.