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Прикордонники відбили три атаки росіян у Бахмуті

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Бахмут , Вівторок 18 квітня 2023 18:15
Прикордонники відбили три атаки росіян у Бахмуті Фото: прикордонники відбили три атаки росіян у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники відбили три атаки російських окупантів у Бахмуті. Бійці знешкоджували загарбників з гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Тактика противника була простою: ворожа артилерія руйнує міську забудову, далі по "випаленій землі" рухається піхота. Попри масовані обстріли, наші бійці знешкоджували загарбників з гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, ворог відступив, його втрати дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті. Захисники заявили, що ворог змінює тактику.

Також раніше ми писали, що російські окупанти намагались штурмом взяти позиції українських прикордонників у Бахмуті, але успіху не досягли.

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