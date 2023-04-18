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Пограничники отбили три атаки россиян в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Вторник 18 апреля 2023 18:15
Пограничники отбили три атаки россиян в Бахмуте Фото: пограничники отбили три атаки россиян в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники отбили три атаки российских оккупантов в Бахмуте. Бойцы обезвредили захватчиков из гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Тактика противника была простой: вражеская артиллерия разрушает городскую застройку, дальше по "выжженной земле" движется пехота. Несмотря на массированные обстрелы, наши бойцы обезвредили захватчиков из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, враг отступил, его потери доразведываются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте. Защитники заявили, что враг сменяет тактику.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты пытались штурмом взять позиции украинских пограничников в Бахмуте, но успеха не добились.

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