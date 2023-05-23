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Прикордонники відбили штурм росіян у Луганській області: ворог зазнав втрат

Ілюстративне фото: прикордонники відбили штурм росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники не дали російським окупантам прорвати оборону в Луганській області. Вони знищили кількох ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

У ДПСУ зазначили, що прикордонникам тричі довелося вступати у бій з ворогами у відповідь на спроби прорвати оборону.

"Аеророзвідка ДПСУ вчасно виявила штурмові групи піхоти, а далі близько 4 штурмовиків зустрілися віч-на-віч зі смертельним вогнем. Стрілецькі бої змусили решту окупантів відступити", - уточнюють прикордонники.

Варто зазначити, що більшість Луганської області продовжує перебувати під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА розповідали, що росіяни на окупованій частині регіону посилюють мобілізацію. Зокрема, вони частіше затримували там чоловіків.

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ЛуганськприкордонникиВійна Росії проти України