Пограничники отбили штурм россиян в Луганской области: враг понес потери

Украинские пограничники не дали российским оккупантам прорвать оборону в Луганской области. Они уничтожили несколько вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram .

В ГПСУ отметили, что пограничникам трижды пришлось вступать в бой с врагами в ответ на попытки прорвать оборону.

"Аэроразведка ГПСУ вовремя обнаружила штурмовые группы пехоты, а дальше около 4 штурмовиков встретились лицом к лицу со смертельным огнем. Стрелковые бои заставили остальных оккупантов отступить", - уточняют пограничники.

Стоит заметить, что большая часть Луганской области продолжает находится под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.