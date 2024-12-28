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Прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки: окупанти втратили багато техніки (відео)

Донбас, Субота 28 грудня 2024 14:11
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Прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки: окупанти втратили багато техніки (відео) Фото: прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки Донецької області. Окупанти втратили сім одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм окупантів в районі села Курдюмівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, знищено три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванні.

"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", - додали у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Російські війська проводять активні штурми у Донецькій області, намагаючись вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Селище міського типу Курдюмівка адміністративно підпорядковане Торецькій громаді Бахмутського району, хоча до Бахмута - на 2 кілометри ближче, ніж до Торецька. Воно розташоване на березі каналу "Сіверський Донець - Донбас" за 17 від Торецька і за 68 км від Донецька.

Прикордонники відбили штурм РФ біля Курдюмівки: окупанти втратили багато техніки (відео)

Село Курдюмівка Донецької області (deepstatemap.live)

Згідно даних Генштаба, селище знаходиться на Краматорському напрямку, де за останню добу окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

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