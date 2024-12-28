ua en ru
Сб, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки: оккупанты потеряли много техники (видео)

Донбасс, Суббота 28 декабря 2024 14:11
UA EN RU
Пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки: оккупанты потеряли много техники (видео) Фото: пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки Донецкой области. Оккупанты потеряли семь единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" остановили штурм оккупантов в районе села Курдюмовка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, уничтожено три танка, в том числе две единицы Т-72, один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании.

"Еще четыре единицы боевых машин пехоты уничтожены благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Российские войска проводят активные штурмы в Донецкой области, пытаясь выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Поселок городского типа Курдюмовка административно подчинен Торецкой громаде Бахмутского района, хотя до Бахмута - на 2 километра ближе, чем до Торецка. Он расположен на берегу канала "Северский Донец - Донбасс" в 17 км от Торецка и в 68 км от Донецка.

Пограничники отбили штурм РФ возле Курдюмовки: оккупанты потеряли много техники (видео)

Село Курдюмовка Донецкой области (deepstatemap.live)

Согласно данным Генштаба, поселок находится на Краматорском направлении, где за последние сутки оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский
Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта