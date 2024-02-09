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Прикордонники відбили масову атаку дронів по позиціях Запорізького напрямку

П'ятниця 09 лютого 2024 17:21
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Прикордонники відбили масову атаку дронів по позиціях Запорізького напрямку Фото: прикордонники відбили масову атаку дронів по позиціях Запорізького напрямку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники відбили масштабну атаку дронів, яку росіяни влаштували по їх позиціях на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, росіяни намагалися атакувати позиції українських військових за допомогою безпілотників. Однак завдяки антидроновим рушницям прикордонники знищили 10 безпілотників.

Сім з них розірвало на шматки, 1 - "приземлився" на дереві, ще 2 – бійці "посадили", вони містили на собі вибухівку.

Фото: знищені дрони (dpsu.gov.ua)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 лютого, українські воїни ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 393 290 військових.

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