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Пограничники отбили массовую атаку дронов по позициям Запорожского направления

Пятница 09 февраля 2024 17:21
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Пограничники отбили массовую атаку дронов по позициям Запорожского направления Фото: пограничники отбили массовую атаку дронов по позициям Запорожского направления (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники отразили масштабную атаку дронов, которую россияне устроили по их позициям на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, россияне пытались атаковать позиции украинских военных с помощью беспилотников. Однако благодаря антидроновым ружьям пограничники уничтожили 10 беспилотников.

Семь из них разорвало в клочья, 1 - "приземлился" на дереве, еще 2 - бойцы "посадили", они содержали на себе взрывчатку.

Фото: уничтоженные дроны (dpsu.gov.ua)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 393290 военных.

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