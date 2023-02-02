Прикордонники відбили кілька штурмів росіян під Бахмутом

Російські військові намагалися атакувати позиції прикордонників біля Бахмута. На одну з атак вони рушили під прикриттям БМП, але це їм не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"З гранатомета наші бійці обстріляли бойову машину та вразили декілька зайд країни-агресора, які ховались за бронею", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, інший рубіж оборони ворог спробував прорвати штурмовиками.

"Прикордонники-мінометники знищили кулеметний розрахунок, декілька стрільців окупантів, а в решту загарбників охоронці кордону поцілили зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив із втратами", - додають в ДПСУ.

Як повідомлялося, українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони, яка насамперед призначена для використання в арктичних умовах. Це сталося на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 2 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 030 військових.