Прикордонники відбили два штурми "вагнерівців" у Бахмуті

Один з наступів окупантів прикордонники відбили завдяки мінометам та координатами аеророзвідки. Проте "вагнерівці" намагалися атакувати українських бійців ще раз.

З інших загоном окупантів захисникам допомогли впоратися гранатомети й стрілецька зброя у ближньому бою.

Внаслідок двох вдало відбитих штурмів прикордонникам вдалося ліквідувати 6 "вагнерівців", ще 8 окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські окупанти змогли трохи просунутися у Бахмуті. Проте ЗСУ уражають позиції росіян у їх тилу.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що на Бахмутському напрямку росіяни за добу втрачають у середньому до 500 осіб вбитими та пораненими.

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