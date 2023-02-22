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Прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом, одного "вагнерівця" взяли в полон (відео)

Фото: прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом, одного "вагнерівця" взяли в полон (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники відбили чергову атаку росіян під Бахмутом (Донецька область). Внаслідок бойової роботи ліквідовано десяток окупантів, ще одного "вагнерівця" взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом. В результаті знищили 10 оккупантів, і 1 "вагнерівця" взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники відбили атаки РФ під Бахмутом та ліквідували чотирьох "вагнерівців".

Також повідомлялося, що за добу ЗСУ знищили ще 620 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили вже понад 145 тисяч військових убитими.

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